ジビエ料理店「山里カフェMui」を営む清水潤子さん＝2025年12月、愛知県豊田市愛知県豊田市の山間部に、県内外から客が集まるジビエ料理店「山里カフェMui」がある。店を営む清水潤子さん（54）は料理人であると同時にイノシシなどを狩る猟師でもあり、二つの立場で動物の死と向き合う。「命の大切さに感謝をしながら」。シカに襲われた経験を胸に、農作物被害の減少と犠牲を無駄にしないことの両立を図っている。いろりなど昭