【ヌーク共同】トランプ米大統領が米国によるデンマーク自治領グリーンランド領有に向けた圧力を強める中、グリーンランドとデンマークで17日、抗議デモが開かれた。グリーンランドの中心都市ヌークでは多くの住民らがグリーンランドの旗を掲げて行進し、トランプ氏の強硬姿勢に反対の声を上げた。ヌークの行進は午後1時ごろに開始。氷点下近くまで冷え込んだが、ロイター通信によると数千人が集まった。出発地点付近には「MAK