フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ第5戦が現地時間16日、米・ウオータービルバレーリゾートで行われ、2022年北京五輪銅メダルの堀島行真選手が優勝。今季2勝目を飾りました。前日が悪天候で競技が中止となり、この日に繰り越されて開催。予選もトップで決勝1本目で83.71点で首位に立つと、上位6人で争う2本目で85.56点をたたき出し、最後までトップの座を譲らず優勝しました。堀島選手はこれでW杯通算24勝目。ミラノ