Image: Amazon.co.jp この記事は2025年1月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。通勤通学にお昼の弁当を持参する日本全国の皆さま、毎日朝早くからの準備、お疲れさまです。通勤や通学のバッグの中は、ただでさえ荷物でいっぱい。それに加えて、かさばってしまう弁当箱を一緒に入れるのは大変