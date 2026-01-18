12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したDeNA・相川亮二監督が、昨季リーグ優勝した阪神との戦いについて言及した。DeNAは昨季、阪神との対戦成績は8勝14敗3分と負け越した。相川監督は「そこを倒さなければ優勝が見えてこない。そこは完全に意識してシーズンを戦っていきたいと思います」とキッパリ。同番組出演した高木豊氏が「阪神のアキレス腱はどこになるの？」と質問すると、相川監督は「