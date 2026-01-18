筆者の話です。初めて推し活を始めた頃、経験者の友人からかけられた一言。その意味を、あとから身をもって知ることになりました。 最初の忠告 推し活を始めて間もない頃、別グループを長く推している友人から、こんな注意を受けました。「どのグループの悪口も、公の場では絶対に言わない方がいいよ」落ち着いた口調でしたが、その言い方には妙な重みがありました。当時の私は、ただ楽しく応援しているだけで、そ