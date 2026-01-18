女優のリース・ウィザースプーン（49）が、SNSでのなりすまし詐欺に注意を呼び掛けた。リースは自分の名前や写真を使ってオンラインで「関係を築こう」としているアカウントをインスタグラムやTikTokで発見したとして、自分を名乗るアカウントとやり取りする際は細心の注意を払うようにフォロワーに呼び掛けている。TikTokへの投稿でリースはこう説明している。 【写真】なりすましじゃな