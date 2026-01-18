パーキンソン病は特定のタンパク質が本来とは違う形になって神経の働きに影響を及ぼすことで発症すると考えられています。ジョンズ・ホプキンス大学医学部を中心とする研究チームの2019年の研究では「パーキンソン病に関するタンパク質の異常が腸で発生して脳まで広がっていく」というメカニズムがマウスでの実験で観察されています。Transneuronal Propagation of Pathologic α-Synuclein from the Gut to the Brain Models Park