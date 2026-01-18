◆米男子ゴルフツアーソニー・オープン第３日（１７日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）５９位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は７バーディー、２ボギーの６５をマークし、通算６アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で首位と３打差の１７位に浮上した。松山はホールアウト後、大会を中継するＵーＮＥＸＴのインタビューに応じた。一問一答は以下の通り。◆松山に聞く―第