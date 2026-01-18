上野動物園で飼育している双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが、２５日に最終観覧日を迎える。１９７２年１０月にカンカン、ランランが上野に来園して以来、５４年ぶりに国内にパンダが不在となる。スポーツ報知では同園関係者の話などをもとに、最終日まで「パンダありがとう」と題した連載を掲載する。＊＊ ＊シャオシャオ、レイレイは母・シンシンと飼育員が別々に育て、定期的に交換しながら成長