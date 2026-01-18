【ワシントン共同】米ホワイトハウスは17日、2月6日に開催されるミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式にバンス副大統領が出席すると発表した。妻ウシャさんも同行する。代表団にはルビオ国務長官のほか、2002年のソルトレークシティー冬季五輪などで金メダルを獲得した日系米国人のアポロ・オーノさんらも加わる。