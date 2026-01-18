女優の倉科カナ（38）は、「どんな役でも応える」を信念に役者の道を歩んできた。放送中のNHKBS時代劇「浮浪雲」（はぐれぐも、日曜午後6時45分）では幕末を生き、舞台「プレゼント・ラフター」（2月7日から、東京・PARCO劇場など）では大人のラブコメディーを彩るなど、その演技は変幻自在。この20年を「諦めずに、隙間隙間で頑張ってきて良かった」と振り返る。ひた向きに張った根を土台に、大きな花を咲かせている。【望月千草