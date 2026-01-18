防衛省がロシア軍艦の画像を公開防衛省・統合幕僚監部は2025年1月15日、沖縄県の宮古島の接続水域をロシア海軍の艦艇が航行したと発表し、自衛隊機が撮影した画像を公開しました。【画像】見るからに怪しい..これが「宮古島に超接近したロシア軍艦」です自衛隊が確認したのは、ロシア海軍のヴィシニャ級情報収集艦で、ロシア海軍太平洋艦隊に配備されている「カレリヤ」とみられます。同艦は先月にも沖縄県の久米島の接続水域