「安定した職場で長く働くべき」「給料は高いほうがいい」「人間関係は波風を立てずに」――。そんな“正解”に縛られ、仕事をつらく感じている人は少なくないだろう。しかし60代になると、働き方の景色は大きく変わる。これまでの役割やプレッシャーから解放され、自分の興味や価値観を軸に、仕事を選び、楽しめるようになるからだ。※本稿は、作家、写真家の有川真由美『60歳から、うまくやっている人がしていること』（PHP研究