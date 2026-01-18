▼青森県（青森地方気象台・１８日５時）【津軽】くもり【下北】くもり【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・１８日５時）【内陸】くもり時々晴れ【沿岸北部】晴れ後くもり【沿岸南部】晴れ後くもり▼宮城県（仙台管区気象台・１８日５時）【東部】晴れ後くもり【西部】晴れ後くもり▼秋田県（秋田地方気象台・１８日５時）【沿岸】くもり一時雪【内陸】くもり一時雪▼山形県（山形地方気象台・１８日５時）【村山】くもり