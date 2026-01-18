ばんえい十勝所属の今井千尋騎手が、地方競馬女性騎手の年度最多勝記録を更新した。1月17日に行われた第5Rでプリンセスミミに騎乗して1着となり、2025年度（2025年4月〜2026年1月）の勝利数を123勝とし、これまでの最多記録だった宮下瞳騎手の122勝を上回った。今井騎手は2000年10月30日生まれ、北海道新十津川町出身。今井茂雅厩舎に所属し、2022年12月10日に初騎乗、翌日に初勝利を挙げた。2026年1月17日時点での通算成績は2