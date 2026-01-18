意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「人身取引」です。根絶のためには買春行為に重い罰則が必須昨年11月、タイ国籍の12歳の少女が、都内のマッサージ店で性的なサービスをさせられていたことが発覚。人身取引の被害者として保護されました。人身取引には、強制労働や性的搾取、臓器売買などさまざまなケースがあります。ILO（国際労働機関）らによる