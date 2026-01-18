今回、Ray WEB編集部は好きな人に避けられたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は居酒屋でバイトをしています。バイト先に好きな人がいるのですが……？主人公は山本くんに避けられてしまいました。心当たりがなく困惑している様子です。そんなときに同じバイトの人から「山本くんのこと好きなんだって！？」と聞かれます。なぜバイト先の人は主人公が山本くんを好きだと、知っているのでしょうか！？原案：R