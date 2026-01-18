今日18日も、広い範囲で晴れる見込みです。ただ、昨日とは違い、風が冷たく感じられるでしょう。北の地域ほど風が強まり、東北の太平洋側では暴風が吹いて交通の乱れが大きくなるおそれもあります。西日本と東日本は大体晴れ北日本は所々で雪や吹雪今日18日(日)も、多くの所で晴れるでしょう。ただ、北日本は、気圧の谷が通るため所々で雪が降り、風が強く吹きます。北海道は、日本海側とオホーツク海側で雪が降ったりやんだりす