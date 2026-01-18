アメリカのトランプ大統領が、デンマーク自治領グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国に10%の関税を課すと表明したことに対し、首脳らから反発の声が上がっています。トランプ大統領は17日、グリーンランドの領有に同調しないフランスやドイツなどヨーロッパ8か国に対して、2月から10%の関税を課し6月から25%に引き上げると表明しました。これを受け、フランスのマクロン大統領は、「ヨーロッパをはじめとする各国の主