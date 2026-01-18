【ラークス（スイス）＝小沢理貴】スイスのラークスで１７日に行われたスノーボード・ハーフパイプのワールドカップ（Ｗ杯）男子決勝で、２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１回目でトリックの着地に失敗して転倒し、２回目を棄権した。顔や膝を雪上にたたきつけられるように転倒し、板の先端が折れ曲がる衝撃だったが、自力でゴール地点まで滑り降りた。治部忠重ヘッドコーチによると、平野歩は口