¡þÂè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ(18Æü¡¢¹­Åç¡¢Á´7¶è´Ö48.0km)Âè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¤¬18Æü¤Ë¹æË¤¡£Á°Æü¤Î17Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼É½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤¬¥¿¥¹¥­¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤ÎÃË»Ò±ØÅÁ¡£Á´7¶è´Ö48.0km¡¢1¡¦4¡¦5¶è¤ò¡Ö¹â¹»À¸¡×¡¢2¡¦6¶è¤ò¡ÖÃæ³ØÀ¸¡×¡¢3¡¦7¶è¤ò¡Ö¼Ò²ñ¿Í¡¦Âç³ØÀ¸¡×¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ï¤«¤»¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬º£ÅÙ¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¿¥¹¥­¤ò¶»¤Ë½Ð¾ì¡£8.5km¤Î3¶è¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê»³¾å¤ê¤ò¤ß¤»¤¿²¬