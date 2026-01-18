ロックバンド「ＤＥＥＮ」のボーカル・池森秀一が、東京駅で遭遇した人物を明かした。１６日に自身のインスタグラムを更新し「東京駅でばったりゴルゴさんに会いました！！長野行って来まーす♪」と投稿。お笑いコンビ・ＴＩＭのゴルゴ松本と新幹線のホームで記念撮影した。「＃ＤＥＥＮ＃池森秀一＃ゴルゴ松本＃偶然ばったり＃東京駅」とハッシュタグをつけた。ゴルゴはマスクにキャップを着用。フォロワーは「えっ