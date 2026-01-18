【ラークス（スイス）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は17日、スイスのラークスでハーフパイプ第5戦の決勝が行われ、女子は16歳の工藤璃星（TOKIOインカラミ）が82.75点で2位に入った。冨田せな（宇佐美SC）が4位、冨田るき（東海東京フィナンシャルHD）が5位、小野光希（バートン）が7位、清水さら（TOKIOインカラミ）が10位。崔ガオン（韓国）が92.50点で制した。男子は平野流佳（INPEX）が5位、戸塚優斗（ヨネ