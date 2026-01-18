エールディヴィジ 25/26の第19節 NACブレダとＮＥＣの試合が、1月18日05:00にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。 NACブレダはモウサ・ソマノ（FW）、シドニー・ファンホーイドンク（FW）、ルイス・ホルトビー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、ノエ・ルブレトン（DF）らが先発に名を連ねた。 10分に試合が