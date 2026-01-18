◇バドミントン インドオープン2026(日本時間13〜18日、インド・ニューデリー)バドミントン・女子ダブルスの福島由紀選手・松本麻佑選手“フクマツペア”が、インドオープンの決勝戦に進出。日本時間18日に行われる決勝戦の相手は、世界ランク1位につける中国の強豪、劉聖書選手・譚寧選手ペアに決まりました。インドオープンでは、ここまでの全試合を「2-0」のストレート勝利で勝ち上がってきたフクマツペア。準決勝の相手は、世