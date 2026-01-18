元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（３０）が苦難だった就職活動経験を告白した。森は１７日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。大学生時代にアナウンサーを目指すことを決め就職活動を開始。レギュラー出演者のタレント・島崎和歌子に「どこを受けたんですか」と聞かれ、「（キー局は）全部受けました。大阪まで」と明かした。「全部最終まで残ったんです。だけど全部最終で落ち