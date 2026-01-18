DeNAの牧らと自主トレプロ野球・ロッテに現役ドラフトで移籍した井上広大外野手が17日、鹿児島・鹿屋市のMORIオールウェーブスタジアムにて自主トレを行った。DeNAの牧秀悟らとともに、新天地への準備を進めている。「素晴らしい毎日。充実した時間を過ごさせてもらっています。今年は新しいチームで2月1日を迎えることになるので、すごく楽しみですし、プロ1年目のような新たな気持ちです」と球団を通じてコメントした。201