これは筆者とモラ夫との馴れ初めの話。掲示板で知り合った2人は一度も会わずに婚約！？ 会ってみると身長詐称や金銭への執着など違和感だらけ！ その違和感はこれからの人生への警告だったのです。 会ってもない人と婚約