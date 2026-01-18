細野豪志衆議院議員（５４）が、最新姿とともに近況を報告した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し「【細野豪志】政策の紹介動画を作りました。ご視聴ください！」とつづり、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを添付。「細野豪志の前回衆議院選挙以降（１年３カ月）の政策実績」と題した動画で、「私は２５年間、政府や国会で様々な役職を経験し、一貫した理念に基づき、政策の結果にこだわってきました」と語り始め、実