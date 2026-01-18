桐蔭横浜大から浦和に進む肥田野蓮治の転機目標がない状況を彷徨っていた時期を脱し、やるべきことが明確になった桐蔭横浜大FW肥田野蓮治に大きな転機が訪れた。大学2年生の5月にこれまで社会人リーグのレギュラーFWだった選手が調子を崩したことで、彼にFWとしてのチャンスがやってきた。（取材・文＝安藤隆人／全4回の第2回目）◇◇◇これまでトップ下や右サイドが主戦場だった彼にとって、FWは未開の地だ