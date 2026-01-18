「彼女は若い頃から、ずっと苦労を重ねてきました。本当に頑張り屋さんで、ようやく自分の夢を実現させることができた。これからの人生だったのに。それなのに……悲しいですよね」惨憺たる事件から約2週間となる1月11日。彼女の夢をサポートし続けてきた元交際相手のA氏は、筆舌に尽くしがたい悲しみを語るのだった。間もなく新たな年を迎える昨年大晦日の夜7時過ぎ。家族水入らずの年越しを過ごすため、4歳上の妻・小松本遥