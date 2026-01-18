横浜ベイホテル東急は、「いちごアフタヌーンティー」を1月5日から4月30日まで提供する。1、2段目には「いちごスープ」、いちごのクリームを乗せた「いちごとショコラのタルト」、白ワインがいちごを引き立てる「いちごテリーヌ」、「いちごとピスタチオのムース」、「いちごチーズケーキ」、いちごとアールスレモンなどをそろえ、いちごとバジルのソルベを合わせた「いちごショートケーキパフェ」も提供する。3段目には、ハニーレ