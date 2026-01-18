突然ですが、「VTR」の正式名称知っていますか？イメージしたら答えられるかも！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Video Tape Recorder（ビデオテープレコーダー）」でした！VTRとは「Video Tape Recorder（ビデオテープレコーダー）」の略です。もともとは、映像と音声を磁気テープに記録・再生する装置のことを指していましたが、次第に意味が広がり「録画された映像」そのものを指す言葉として使われるようになりま