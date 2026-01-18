人気居酒屋チェーン「串カツ田中」を運営する串カツ田中ホールディングスが昨年末に突如発表した“不可解な人事”が、業界内で波紋を広げている。事の発端は2025年12月15日付でリリースされた「代表取締役の異動（社長交代及び当社連結子会社の役員の異動に関するお知らせ」だ。それによれば、同社の代表取締役社長CEOであった坂本壽男氏が「一身上の都合」により役職を辞任したいとの旨があり、それが受理。同月16日付で、代表取