独身の叔母から「遺産の一部を前渡ししたい」と言われると、ありがたい反面、税金が気になりますよね。結論から言うと、叔母が存命中に受け取るなら、多くの場合は「相続」ではなく「生前贈与」として扱われます。親子の贈与と比べると使える特例が少ないため、受け取る前に基本を押さえておくと安心です。 「遺産の前渡し」は多くの場合、生前贈与。税金はまず贈与税で考える 叔母が生きている間にお金や不動産を受け取