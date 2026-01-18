大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）で展開する織田信長の正念場、桶狭間の戦い。系図研究者の菊地浩之さんは「信長は格上の守護大名・今川義元を討ち取ったが、無謀な奇襲作戦ではなく、今川側の武将を引き入れた周到な作戦だったのではないか」という――。撮影＝川島英嗣名古屋まつりでのNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」織田信長役の小栗旬（左）と豊臣秀長役・仲野太賀。2025年10月19日、名古屋市 - 撮影＝川島英嗣■「豊臣兄弟！」