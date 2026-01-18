大谷が企画動画で披露した“モノマネ”が話題にオーディオブランド「Beats by Dre」は17日、公式SNSでアンバサダーを務めるドジャース・大谷翔平投手の動画を公開した。大谷は同社が企画した「絵文字ものまね」に挑戦。見届けたファンは「全部完璧だった」「何やってもイケメンかっこいい」と感心しきりの様子だった。「Beats by Dre」は15日、公式インスタグラムとX（旧ツイッター）で、大谷を起用した新ビジュアルを発表。その