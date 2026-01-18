関メディ・井戸伸年総監督が解説…テークバックで頭の位置をキープする股関節ドリル打席で構えは決まっているのに、いざ打ちにいこうとすると体勢が崩れる。そんな経験はないだろうか。ヤング、ポニーの2リーグで日本一に輝くなど、中学硬式野球の強豪として知られる「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、テークバックで体勢を崩す選手が多いと指摘。悪癖解消へ、股関節を締める意識が重要と説く。構えで作ったポ