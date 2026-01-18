2026年にAI規制の分野で何が起きようとしているのか、そしてそれがあなたの会社にどう影響するのか。前編記事『トランプの焦りのワケ…中国との「AI技術」覇権争いのゆくえ』より続く。「徹底管理」な中国と「曖昧大国」な日本アジアでは、中国と日本という2つのAI大国が対照的なアプローチを取っている。中国のキーワードは「徹底管理」だ。中国のAI規制は2024年以降、「国の安全」と「社会の秩序」を守るという名目で一気に強化