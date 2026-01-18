頑張る人ほど失敗しやすい私はこれまで約2000人の肥満患者さんを診療しながら、無理なく体重を減らす方法を模索してきました。同じような治療をしても、スムーズに減量できる人と、減量しにくい人の差があったので、診療データをもとに2年半にわたり分析した結果、ダイエットは頑張る人ほど失敗しやすいことがわかったのです。たとえば、「頑張っているのに痩せない人」の残念な習慣として、「毎食記録の義務化」があります。記録