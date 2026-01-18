好きな女性の誕生日には、お祝いのメッセージを送って少しでも気を引きたいもの。とはいえ、あまり踏み込んだ内容だと、「彼氏でもないのに…」と不快に思われてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼氏以外の男性からもらってゾッとした誕生日メッセージ」をご紹介します。【１】「ずっと見守ってます」とストーカーまがいのメッセージを伝える「本当にヤバい人だったら困る