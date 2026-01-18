年末年始は、有名人の結婚報告が多い季節。今年も多くの有名人が幸せを報告した。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、昨今の有名人の結婚について分析する。【写真を見る】〈8頭身の圧倒的スタイル〉ブルーのワンピースにシルバーのパンプスで登場した長澤まさみ結婚への興味がなくなっていたと思っていたので驚き長澤まさみさん（38才）、結婚！昨年末から芸能界で相次いだ結婚報告の中でも、もっとも大きなサプライ