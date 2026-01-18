歌手の工藤静香がオフショットを公開し、反響を呼んでいる。１８日までにインスタグラムで「今日は盛岡でした」と書き出すと、白コート×ジーンズ×黒ニット帽というスタイリッシュコーデを披露。車の後部座席に乗り、雪道を走行する動画もアップし、「２年前に同じ道を夏に通ったので、雪の景色が見れて嬉しかったです。」と振り返ると、「今年の夏！！８月の後半岩手でコンサート！再び岩手に戻ります」と予告した。