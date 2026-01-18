ヤマトの繁忙期が落ち着いていた理由「例年に比べると、現場は異常なほど落ち着いていました」ヤマト運輸の本社関係者は、昨年末の繁忙期を振り返り、そう胸をなで下ろした。毎年12月に入ると、繁忙期を迎える物流業界。Amazonの大型セール「ブラックフライデー」を皮切りに、クリスマスやおせちといった年末商戦に向けた荷物が増加することで、物流量もふだんの2〜3倍に膨れ上がると言われる。その影響は大きく、佐川急便は「荷物