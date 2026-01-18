阪神・淡路大震災から31年を迎えた17日、ヴィッセル神戸の選手・スタッフらが黙とうを行いました。神戸発のJクラブとして1995年1月1日に始動したヴィッセル神戸。その直後となる1月17日に「阪神・淡路大震災」が発生しました。選手らはその年、岡山県倉敷市で練習を開始。その後も各地の練習場を転々としながら練習に励みました。現在、沖縄でキャンプを行っている選手たち。17日に行われたトレーニングマッチのキックオフ前に、選