昨年９月に双子を出産した、タレントの中川翔子（４０）が１２日付で自身のＳＮＳを更新。成人の日に合わせ、２０年前の自身の姿を披露した。「成人式の写真でてきた！マミタス様っピンクの振り袖でしたなつかしい」とつづり、振り袖姿で愛猫を抱く姿などを複数枚公開。「双子たちが成人の日も元気でいなきゃ綺麗なお母さんになりたいからがんばろーっと！」と決意を語り、締めくくった。この投稿にファンからは「昔も今