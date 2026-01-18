アメリカのトランプ大統領は、反政府デモが広がったイランについて「新たな指導者を探す時が来た」と述べ、最高指導者ハメネイ師の交代が必要だという認識を示しました。アメリカのニュースサイト「ポリティコ」は17日、イラン情勢をめぐりトランプ大統領に電話インタビューした内容を報道しました。それによりますとトランプ氏はイランについて、「新たな指導者を探す時が来た」と述べ、最高指導者ハメネイ師の交代が必要だとの認