ビジネスの世界で荒波を泳ぎ切り、たどり着いた道は空き家が増える古里の活性化だった。西田孝臣さん（71）は京都府亀岡市宮前町にUターンし、移住を促進する「かめおか里山ネットワーク」の会長を務める。人に救われた過去が、地域や住民に尽くしたいとの思いにつながっている。大学卒業後の1977年、大手流通企業に就職した。管理部門を経てアミューズメント事業を担当し、商業施