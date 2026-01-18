なんであえて「隣」に停めるの！ ほか空いているでしょうが！駐車場にクルマを停めるとき、誰もが施設の入口に近い場所を選びたがります。しかし、あえて離れた場所に駐車する人もいます。そしてなぜか、その隣に駐車してくる人がいるのもまた事実であり…。一体なぜなのでしょうか。冒頭に記したとおり、あらゆる駐車場で人気が高い場所といえば、併設される施設の出入口に近いなど「便利な場所」です。【画像】「えっ…